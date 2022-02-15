Водитель нефтевоза загрязнил земли в Одесской области на полмиллиона гривен

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту загрязнения им земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что, работая водителем грузового автомобиля, мужчина оказывал услуги по погрузке, разгрузке и перевозке отходов ведущему предприятию Украины по утилизации отходов.

В дальнейшем обвиняемый был вовлечён предприятием в противоправную схему обращения с загрязняющими веществами на территории Одесской области.

Правоохранители задокументировали факт слива балластных вод с содержанием нефтепродуктов, вывезенных с территории государственного морского торгового порта с целью дальнейшей утилизации.

Мужчина слил опасные вещества в неположенном для этого месте, на земельном участке автобазы в Суворовском районе, чем причинил ущерб окружающей природной среде на сумму более 500 000 гривен.

В ходе досудебного расследования предъявлен иск о возмещении причинённого ущерба.

Как сообщала Одесса News, по ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры Киевский районный суд г.Одессы 28 декабря 2021 года избрал бывшему депутату Одесского городского совета, подозреваемому в завладении бюджетными средствами при строительстве объекта «Глубоководный выпуск» в акватории Чёрного моря, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod