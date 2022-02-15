Христиане восточного обряда отмечают 15 февраля последний праздник зимы – Сретение

У христиан восточного обряда последний большой праздник зимы – Сретение.

Полное и официальное название этого одного из двунадесятых праздников богослужебного года – Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, в этот день маленького Иисуса принесли в Иерусалимский храм для обряда посвящения Богу. Случилось это на сороковой день после Его рождения.

В храме Богородицу с Младенцем встретил старец Симеон, которому было открыто Святым Духом, что он не умрёт, пока не увидит ожидаемого в Израиле Мессию (помазанника, царя). По преданию, Симеон ждал этого события 350 лет. Увидев младенца Иисуса, он узнал в Нём Спасителя. Старец взял Богомладенца на руки и предсказал, что в этом ребёнке – спасение для всех народов.

Смысл праздника в том, что прославляется «встреча» Симеона с Богом — признание того, что воплощение Бога в человека было реальным.

Праздник отмечается на сороковой день после Рождества Христова и установлен в IV веке.

В народе со Сретением, которое ещё называли Громницами или Зимобором, связывали надежды на весну. Считалось, что в этот день ожидается дождь. По этому поводу говорили: «Пришла громница – зимняя половица», поскольку «В этот день февраль к марту приехал».

В честь Сретения в церквях совершали богослужения, святили воду и свечи.

Накануне дня празднования Сретения Господня, 14 февраля, Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил всенощное бдение в Свято-Успенском кафедральном соборе, — говорится в сообщении Одесской епархии.

Одесса News рассказывала, как одесситы праздновали в этом году Рождество Христово.

Фото: Православная Одесса/Facebook

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