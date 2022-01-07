Одесса празднует Рождество Христово

Христос родился! Славим Его!

Сегодня празднуется Рождество Христово – радостный зимний христианский праздник, корни которого уходят в глубокую древность, когда наши предки поклонялись Солнцу и другим стихиям, то есть, были язычниками. Тогда это была Коляда – праздник рождения Солнца. С принятием христианства он был приурочен к рождению Иисуса Христа.

На Рождество вся семья шла на утреннюю церковную службу, после чего все садились за праздничный стол и разговлялись. Затем с нетерпением ожидали полазника – первого гостя. Верили, что тот, кто первым зайдёт на Рождество в дом, принесёт с собой либо удачу, либо горести на весь следующий год. Чаще всего полазниками были мальчики.

Днём дома не сидели, а ходили в гости. Взаимные визиты были едва ли не важнейшей традицией этого праздника, что позволяло поддерживать хорошие отношения между членами сообщества. Большое значение в цикле рождественских праздников имели колядования – поздравления и пожелания благополучия, выраженные в специальных песнях-колядках, которые исполняли дети и молодёжь.

6 января, накануне праздника Рождества Христова, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе, что на Преображенской, а сегодня, 7 января, в 9:00 начнётся Праздничная Божественная литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г.Одессы на Соборной площади, 3.

Вчера маленькие одесситы вместе с родителями побывали в Муниципальном театре духовой музыки имени А.Салика на новогоднем представлении «Сказочное путешествие по городам ЮНЕСКО».

Фото: Ольга Черненко/Одесса News, Православная Одесса

Большая рождественско-новогодняя программа ждёт одесситов и на выходных 7-9 января.

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