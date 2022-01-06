Святой вечер в центре Одессы

Фотокор нашего издания решила прогуляться по центру Одессы и поделиться красочными фотографиями с читателями.
По всему центру города, начиная от Дерибасовской и заканчивая Потёмкинской лестницей, центр города украшают красочные гирлянды и инсталляции.
Большинство инсталляций, установленных в этом году, исполнены в морском стиле.
Но местами встречаются и те, которые использовались в прошлом году. Как эта лиса или песец, который/ая, были установлены на Потёмкинской лестнице.
У здания мэрии нас встречает морской царь.
И одна из самых красивых ёлок Украины.
Хотим на помнить, что сегодня у христиан восточного обряда отмечается Сочельник
Фото и видео: Ольга Черненко/Одесса News
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