Одесский театр музкомедии приглашает на концерт «Рождественские истории»

16 декабря в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного музыкальное событие — концерт «Рождественские истории».
Лучшие Рождественские истории (из всемирно известных фильмов) и мировые Рождественские хиты в исполнении профессионального оркестра. Виртуозный дирижёр в полной мере передаст зрителям Рождественскую атмосферу. Прекрасная возможность вспомнить любимую классику и открыть мир симфонической музыки.
Особая праздничная атмосфера, улыбки и тёплая ностальгия украсят холодный зимний вечер.
Симфоническое шоу «Рождественские истории» — это тёплое завершение столь сложного для всех нас года.
Дирижёр оркестра — невероятно энергичная и харизматичная Олеся Пистова.
Такое музыкальное событие может произойти только раз в году.
Стоимость билетов от 320 гривен. Их можно приобрести здесь.
Начало в 17 часов.
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.
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