Одесский театр музкомедии приглашает на концерт «Рождественские истории»

16 декабря в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного музыкальное событие — концерт «Рождественские истории».

Лучшие Рождественские истории (из всемирно известных фильмов) и мировые Рождественские хиты в исполнении профессионального оркестра. Виртуозный дирижёр в полной мере передаст зрителям Рождественскую атмосферу. Прекрасная возможность вспомнить любимую классику и открыть мир симфонической музыки.

Особая праздничная атмосфера, улыбки и тёплая ностальгия украсят холодный зимний вечер.

Симфоническое шоу «Рождественские истории» — это тёплое завершение столь сложного для всех нас года.

Дирижёр оркестра — невероятно энергичная и харизматичная Олеся Пистова.

Такое музыкальное событие может произойти только раз в году.

Стоимость билетов от 320 гривен. Их можно приобрести здесь.

Начало в 17 часов.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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