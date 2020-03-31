1 апреля «Юморина» в Одессе таки будет, но на удалёнке

Всеобщий карантин внёс коррективы во все массовые мероприятия, отменив в 2020 году ранее запланированные праздники с участием большого количества людей.

Тем не менее Департаментом культуры и туризма Одесского городского совета принято решение, что Юморина состоится, но в нетрадиционном для неё формате – режиме онлайн.



1 апреля, начиная с 9:00 утра, на своей странице в Facebook Департамент будет публиковать различные видео- и фотосюжеты, посвящённые Юморине.

Самые известные одесские комедианты и основатели праздника юмора обратятся онлайн к участникам «Юморины на удалёнке».

Здесь же можно будет посмотреть и послушать архивные выступления известных на весь мир одесситов Романа Карцева и Михаила Жванецкого, увидеть, какой была первая одесская Юморина и как она менялась с годами, а также посмеяться над старыми и новыми шутками, рождёнными в Интернете.

Всех, кто ищет позитивные эмоции и любит одесский юмор, приглашают присоединиться к участию в Юморине на удалёнке 1 апреля в 9:00 на странице департамента культуры и туризма Одесского городского совета.