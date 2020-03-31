Карантин ворам не закон: в Нидерландах украли картину Ван Гога, в Лондоне — оружие Бонда

В Нидерландах из музея Уильяма Сингера, что в городе Ларен, ночью неизвестные похитили картину художника Винсента Ван Гога, а в Лондоне — коллекцию оружия Джеймса Бонда.

Как сообщает NOS, в Ларенском музее украли картину Ван Гога под названием «Весенний сад», написанную им в 1884 году.



Эту картину для выставки взяли из художественного музея в городе Гронинген.



А из дома в Энфилде, что на севере Лондона, похитили коллекцию оружия, которая использовалась на съёмках фильмов о Джеймсе Бонде, похищена в столице Великобритании Лондоне.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, похищены пистолеты из фильма «Умри, но не сейчас», в котором роль агента 007 играл Пирс Броснан, «вальтер ППК» из фильма «Вид на убийство» и уникальный, полностью хромированный магнум из «Живи и дай умереть», в которых Бонда сыграл Роджер Мур.

Стоимость похищенной коллекции оружия превышает 100 тысяч фунтов стерлингов, однако коллекционеры могут заплатить за них значительно больше.



По мнению полиции, если оружие попытаются продать, то его сразу узнают, ибо оно было изготовлено на заказ и хорошо известно коллекционерам и фанатам «бондианы».

Как сообщала Одесса News, в Германии нашли старинные полотна известных мастеров кисти, похищенные 40 лет назад.