Директора одесских рынков заверили, что перебоев с продуктами не будет

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с руководителями городских рынков, которые заверили, что перебоев с поставкой продуктов не будет.

Об этом они сказали в ходе диалога с городским головой Геннадием Трухановым.

На встрече обсуждались вопросы бесперебойного снабжения города продуктами питания, соблюдения на рынках санитарно-эпидемических мер в условиях действия режима чрезвычайной ситуации и распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает официальный сайт города, на сегодняшний день на всех городских рынках продолжают работать торговые точки, реализующие продукты питания, предметы первой необходимости и другие товары, разрешённые Постановлением №239 Кабинета Министров Украины.

Также во время встречи отмечалось, что дирекция ряда рынков снизила арендную плату для предпринимателей, чтобы продавцы могли делать минимальную наценку на товары.

Городской голова обратился к присутствующим с настоятельной просьбой усилить противоэпидемические мероприятия, в частности, соблюдать масочный режим на рынке как продавцами, так и покупателями; дезинфицировать торговые точки и ежедневно — территории рынков; организовать контроль за соблюдением расстояния между покупателями не менее 1,5 метров.

«В Одессе мы не закрываем рынки, но просим вас строго контролировать ситуацию на местах. За вами стоят коллективы, от степени вашей координации с людьми, торгующими на рынке, а их с покупателями, зависит работа рынка в целом. А от соблюдения необходимых санитарных мер зависит здоровье одесситов», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, с 30 марта в Одесской области начали функционировать 26 карантинных постов: 12 — на въездах в области со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, ещё 11 — на въездах непосредственно в Одессу и три — на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Фото: «Одесса»