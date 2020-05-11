Мир постепенно освобождается от карантина, но с опаской

На 7.30 утра 11 мая общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире составляет 4 180 923, умерших — 283 868 человек.

Об этом сообщает Worldometers.info.

Наибольшее количество умерших в США — 80787, в Великобритании — 31855, в Италии — 30560, в Испании —26 621, Франции — 26380. Украина занимает 35-место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.

Однако, правительства этих и других стран ослабевают карантин или планируют это сделать в ближайшие дни.

Так, Греция с 18 мая разрешит посещать античные памятники, в частности, Акрополя, о чём сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

«Простояв два месяца без посетителей, древние памятники Греции, среди которых – Акропольский холм, возвышающийся над Афинами, снова откроются для гостей 18 мая», – говорится в сообщении.

Согласно плану греческого правительства, музеи откроют двери для посетителей в середине июня, а представления под открытым небом возобновятся в середине июля. При этом необходимым условием будет соблюдение правил дистанции и противоэпидемической безопасности.

Грузия планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля, став одной из первых стран мира, которая откроется для путешественников после пандемии коронавируса.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Новости-Грузия, «мы сделаем это путём создания безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседними странами и безопасных коридоров с точки зрения двухсторонних переговоров со странами, которые интересны для нас туристически. Эти переговоры уже начались».

По его словам, если страна достигнет этой цели, то Грузия станет одной из первых стран, которая откроет свои границы и свою инфраструктуру для того, чтобы принять иностранных гостей.

На сегодняшнее утро, в Грузии всего зафиксировано 655 случаев COVID-19.

И даже индийская власть ослабила карантинные ограничения, хотя количество больных коронавирусом в этой стране достигло 67 161.

Об этом сообщает AP.

Почти 5-недельный карантин для 1,3 миллиарда населения Индии привёл к замедлению распространения коронавируса, но вызвал огромные трудности для массы бедных людей, которые не могли ни остаться в городах без работы, ни доехать до родных сёл, и вынуждены были ежедневно стоять в очереди за горячими обедами.

Правительство Египта разрешило открыть местные отели для внутренних туристов при условии, что заселённость составит не более 25% от общей вместительности заведения.

Как сообщает, The New York Times гостиницы должны иметь клинику с постоянным врачом, регулярно проверять отдыхающим температуру и установить дезинфекционное оборудование. Гости должны регистрироваться в отеле онлайн, а персонал — постоянно проходить быстрые тесты на COVID-19. Также в отелях обустроят специальные карантинные зоны в случае, если будут обнаружены заболевшие.

Что касается питания, то его будут предоставлять туристам по заранее определённому меню, а расстояние между столиками должно быть значительно больше, чем до пандемии коронавируса.

Ограничения на количество одновременного пребывания в отеле отдыхающих будут действовать до конца мая. А с 1 июня власти Египта позволят работать отелям на заселённость до 50%.

В Польше уже заработали торговые центры, гостиницы и хостелы, строительные и мебельные магазины, открыты для посещения леса и парки, возобновлена работа яслей и детских садов. Рестораны в отелях будут оставаться закрытыми, а еду для гостей можно будет подавать в комнаты.

Школы в Польше будут закрыты до 24 мая. В конце мая планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.

Как сообщала Одесса News, в Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры — будет возобновлена работа части учреждений и определённых видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.