Президент Украины присвоил звание «Мать-героиня» 34-м одесситкам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении почётного звания «Мать-героиня».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Отмечается, что за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин, в т.ч. 34 по Одесской области.

Это почётное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награждённых также 31 жительница Винницкой области, 108 — Волынской, 12 — Днепропетровской, 17 — Донецкой, 26 — Житомирской, 49 — Закарпатской, 14 — Запорожской, 39 — Ивано-Франковской, 16 — Киевской и 20 — города Киева. 9 — Кировоградской области, 2 — Луганской, 58 — Львовской, 16 — Николаевской, 8 — Полтавской, 74 — Ровенской, 7 — Сумской, 15 — Тернопольской, 15 — Харьковской, 3 — Херсонской, 20 — Хмельницкой, 18 — Черкасской, 53 — Черновицкой и 14 — Черниговской.

Как сообщала Одесса News, в течение 2019 года Одесской городской комиссией по рассмотрению кандидатур на присвоение почётного звания Украины «Мать-героиня» было рассмотрено и поддержано 20 кандидаток, из которых 15 в соответствии с Указом Президента Украины от 07.12.2019 года № 893 уже получили почётное звание за материнскую самоотверженность и образцовое воспитание детей.