В Одесской области спасатели тушили пожар и нашли труп

В Одесской области, пгт Саврань на ул. Чернышевского произошёл взрыв газового баллона в частном домохозяйстве.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова пожарно-спасательного отделения 34-й государственной пожарно-спасательной части было установлено возгорание надворной постройки.

Спасатели достаточно оперативно локализовали и ликвидировали пожар на площади 15 кв. м.

«В результате чрезвычайного происшествия погибла хозяйка. Спасён от возгорания частный жилой дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина взрыва баллона пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 33 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Великая Михайловка.