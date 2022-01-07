Погуляли: в одесской воинской части контрактник умер после новогоднего корпоратива

В Одесской области после празднования Нового года в воинской части умер контрактник.

Двое военнослужащих находятся в госпитале в тяжёлом состоянии, — сообщает Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, которая расследует обстоятельства произошедшей трагедии.

По данным следствия, 30 декабря 2021 года командование организовало празднование на территории воинской части.

«После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжёлом состоянии», – отметили в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к службе должностными лицами воинской части (ч.3 ст.425 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, в одесском 59-м гарнизонном Доме офицеров состоялся новогодний офицерский бал.

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