Новогодний офицерский бал в Одессе начался с полонеза

В одесском 59-м гарнизонном Доме офицеров состоялся новогодний офицерский бал.

Как сообщила в Facebook пресс-служба ВМС, в балу приняли участие руководство Военно-Морских сил Вооружённых Сил Украины, командование морской пехоты и военнослужащие отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Отмечается, что бал начался с традиционного полонеза, продолжился венским вальсом и номерами из спортивных бальных танцев.

Одесская бригада мотопехоты впервые на таком балу и готовились к нему военнослужащие со своими парами две недели в своё свободное время с помощью профессионального хореографа.

«Важно то, что таким образом офицеры, длительно выполняющие боевые и служебные задачи, могут получить незабываемые впечатления и положительные воспоминания, оторваться от обыденных дел и погрузиться в настоящую новогоднюю сказку и показать обществу свою другую сторону – любящих мужчин и настоящих офицеров», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 25 декабря в Одессе состоялся полюбившийся одесситам и гостям города автопробег Дедов Морозов.

Фото: Facebook

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