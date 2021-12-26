Таки в Одессе ёлочка лучше всех

В Одессе и во всех областных центрах сияют главные рождественские ёлки.
Издание Укринформ сравнило 22 ёлки страны по высоте, стоимости, декору, цветовой гамме, обилию игрушек и гирлянд.
Как сообщала Одесса News, с 22.00 31 декабря начнётся празднование Нового 2022 года на Думской площади с праздничной концертной программой и праздничным фейерверком. Новогодняя программа будет длиться до 2.00 1 января.
Фото: Александр Александров/Одесса News
Инфографика: Укринформ
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