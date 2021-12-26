В Одесском театре Музкомедии откроется новогодняя Школа волшебников

Новогоднее чудо начинается: одесский театр Музкомедии подготовил мультимедийный спектакль «Мультиёлка. Школа волшебников».
Это уникальное мультимедийное новогоднее представление. Действие происходит на огромном экране, рядом с которым оживают герои праздника.
Зрители попадут в школу магии, где их научат быть волшебниками. Волшебство начинает действовать после взмаха настоящей волшебной палочки, которую выдают всем присутствующим на спектакле. Это не просто палочки, а уникальные управляемые интерактивные гаджеты, которые впервые были использованы на самых престижных европейских шоу.
Во время спектакля юные зрители будут перемещаться во времени, руководить предметами и природными явлениями, изучать заклинания и спасать волшебную палку Деда Мороза.
Главный герой шоу эльф Элвин отправляется в чрезвычайное путешествие вместе со всеми юными волшебниками, чтобы исправить свою ошибку, по которой может не состояться Новый год. Герой и все зрители проходят все испытания сообща, успевая делать добрые дела по всему миру, даже залетая в Марокко. И, конечно же, на их пути встречается самый главный волшебник – Дед Мороз!
Интересный сценарий, современные технологии и трёхмерные проекции создадут ощущение «полного погружения» в новогоднее приключение.
Шоу рекомендовано для детей от 0+ до 10 лет и их родителей.
Продолжительность шоу – 1 час.
Цена билета: от 120 до 450 грн. Их можно купить здесь.
Приходите 3 января, в понедельник, к 11:00 или 14:00.
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