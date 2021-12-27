Ломаченко сделал необычный подарок для своего отца

Бывший чемпион мира в трёх дивизионах Василий Ломаченко отправил свои две золотые олимпийские медали на переплавку, чтобы изготовить из них нательный крестик в подарок отцу — тренеру Василия Анатолию Ломаченко.

Об этом сообщает XSPORT, ссылаясь на информацию российской мастерской «Крестик резной» в Instagram.

Правда, для изготовления крестика олимпийские медали полностью переплавлять не стали, а только отпилили с каждой по небольшому кусочку.

Отмечается, что белгород-днестровский боксёр заказал крестик в подарок отцу Анатолию Ломаченко, который 14 декабря отпраздновал своё 57-летие.

«Мастерская @krestik_reznoi впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. В мире подобных случаев нет и не было. Нами была выполнена и разработана авторская композиция с артикулом ☦️П017М/65. Мы изготовили комплект из олимпийских медалей. Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в Мировую историю спорта.

Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека — отца! Нашему восторгу и уважению нет предела, Василий Анатольевич @lomachenkovasiliy поклон Вам!

Бог направляет».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение отстранить от бокса на неопределённый срок Василия Ломаченко и ганца Ричарда Комми для сохранения здоровья боксёров.

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