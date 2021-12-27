Не удавалось ни Котовскому, ни Мишке Япончику: неудачный побег из одесского СИЗО

В Одессе охранник следственного изолятора предотвратил попытку побега заключённого, ранив его в ногу.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

«Полицейские расследуют факт покушения на побег из следственного изолятора 34-летнего уроженца Харьковщины, который находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 7 часов утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора. Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия, после чего произвёл предупредительный выстрел.

Однако беглец на законные требования не реагировал. Тогда постовой произвёл выстрел в сторону беглеца, ранив его в ногу. Правонарушителю вызвали «скорую», он доставлен в больницу, проинформировали в полиции.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование. Правонарушителю грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства события. Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Как сообщала Одесса News,в ноябре 2020 года полиция Одесской области нашла разыскиваемого 38-летнего заключённого исправительной колонии, осуждённого за кражу и сбежавшего из служебного полицейского автомобиля.

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