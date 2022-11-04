Стала известна сумма гонорара, который получит Ломаченко за победу над Ортисом

Стал известен гонорар экс-чемпиона мира в трёх дивизионах, белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко за бой с американцем Джемейном Ортисом, в котором наш земляк одержал победу по очкам.

Об этом сообщает XSPORT.

За поединок Ломаченко заработал 2 миллиона долларов. Но после уплаты гонораров своим промоутерам, менеджеру Эгису Климасу, катмену Расу Анберу и другим членам команды, а также уплате налогов сумма составит около 1,2 миллиона долларов.

Кроме того, если Ломаченко продолжает разделять гонорар за бои в размере 50/50 с отцом и тренером Анатолием Ломаченко, то итоговая сумма боксёра составит 600 тысяч долларов.

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик в комментарии ESPN+ рассказал, что его кум Василий Ломаченко после победы над Джемейном Ортисом вернётся на военную службу.

Свой следующий бой Ломаченко, скорее всего, проведёт против абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Дэвина Хейни, присутствовавшего на поединке Ломаченко – Ортис.

Как сообщала Одесса News, по итогам боя все трое судей отдали победу Ломаченко – 115:113, 116:112 и 117:111. Для Ломаченко эта победа стала 17-й на профессиональном ринге, для американца проигрыш – первым на профи-ринге.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod