Как изменился за неделю мировой рейтинг одесских теннисисток

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 8 марта.

В рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина сохранила пятую позицию.

30-ю строчку заняла одесская теннисистка Даяна Ястремская.

Одесситка Екатерина Козлова по-прежнему занимает 109-е место.

Как сообщала Одесса News, Свитолиной не удалось пробиться в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Qatar Total Open в Дохе (Катар) с призовым фондом $565,53 тысяч, чтобы получить кубок «Золотой сокол». Теперь она готовится к выступлению на турнире в Майами.

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