На «МастерШеф» остались 16 профессионалов, три из них — одесситы

На прошлой неделе «МастерШеф. Профессионалы»-3″ не покинул ни один из трёх профессиональных поваров, представляющих на проекте одесский регион.

Об этом передаёт Одесса News, ссылаясь на телеканал СТБ.

Дальнейшее участие в телепроекте продолжили Лидия Корниенко, Лилия Стоянова и Руслан Яковлев.

Одним из последних конкурсов, из которого с честью вышли одесситы, был экзамен на тайм-менеджмент.

Участники на кухне увидели барабан, разделённый на три части. Покрутив первое колесо барабана, профи узнали, какой продукт будет звездой блюда и количество баллов, которое они за него получат. Чем сложнее продукт ― тем больше баллов. Но если этого оказывалось недостаточно, командам можно было удвоить и даже утроить баллы.

Например, приготовить количество блюд, которое выпадет на третьем колесе барабана, или создать изысканные шедевры определённого цвета, который выпадет на втором. На всё про всё у профи было только 2 часа! Собрать максимум баллов было крайне важно ещё и потому, что в следующем конкурсе они конвертировались в деньги, именуемые «шефами».

Так, 1 креветка стоила 1 «шеф». За каждое хорошее блюдо участники получали по 3 «шефа». Этапов в конкурсе было три. Проигрывала та команда, которая за свои блюда получила меньше всего «шефов».

Одесситы своим командам помогли заработать столько «шефов», что жюри отправило их на заслуженный отдых на балкон. В команду «чернофартушников» наши земляки не попали. А проект покинул Радек Конечны.

Покинувший телепроект в прошлом выпуске Дмитрий Кузнецов очень скучает по «МастерШефу».

В кулинарии он уже 15 лет и поработал во многих заведениях. Сейчас работает в дорогом ресторане в Одессе шеф-поваром. Мечтает открыть кулинарную школу и написать книгу.

На вопрос о том, как изменилась его жизнь после телепроекта, Дмитрий сказал: «Появилась узнаваемость. Меня узнают в такси, на улицах, в общественном транспорте. Но я лично сам по себе не поменялся. Я не хожу с короной на голове! Я горд за себя, что попал на проект. Могу сказать только то, что много людей стало ко мне обращаться, стали появляться телефонные звонки, приходят письма, люди пишут в соцсети, интересуются мной. Я стал более публичной личностью, и люди стали за мной больше следить. Много ресторанов обращаются ко мне за услугами и советами, ребрендингом. Мне после первого выпуска уже начали звонить по поводу разных проектов. В принципе, моя жизнь не изменилась, но стала более насыщенной!».

Фото: СТБ, Facebook