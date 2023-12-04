Командующий ВМС ВСУ Неижпапа пришёл на детский спортивный праздник в Одессе

3 декабря в Одессе Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа стал почётным гостем спортивного праздника для детей украинских защитников.

Об этом сообщает в Facebook ВМС ВС Украины.

Оттмечается, что областным центром помощи ветеранам войны и спортивными федерациями Одесской области по единоборствам были организованы показательные спортивные выступления, во время которых профессиональные спортсмены и чемпионы представили свои виды спорта детям, родители которых попали в плен к российским оккупантам, пропали без вести во время боевых действий, получили тяжёлые ранения или погибли.

Глава украинского флота подчеркнул важность подобных проектов по поддержке детей военнослужащих и воспитанию будущих сильных поколений, «вместе с которыми нам восстанавливать Украину».

На празднике дети защитников получили возможность выбрать, что именно им по душе, чтобы в будущем бесплатно посещать спортивные секции на выбор: бокс, кикбоксинг К1, самбо, каратэ, ушу, смешанные единоборства ММА, свободная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, французский бокс «Сават», тайский бокс.

Основная цель, которую ставят перед собой организаторы праздника, поддержка детей военнослужащих, создание среды, в которой они смогут развиваться и иметь хобби, что позволит им психологически разгрузиться.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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