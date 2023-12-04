Одесса приютила 19 эвакуированных из сектора Газа

В Одессе 19 украинцев, эвакуированных из сектора Газа, получают помощь в оформлении документов. Всего же таких эвакуированных в одесском регионе 82 человека.

Об этом в Теlegram сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«В настоящее время в городе Одесса размещено 19 граждан Украины из сектора Газа. Им оказывается помощь в оформлении документов», – отметил Кипер.

Эвакуированные из сектора Газа украинцы в аэропорту Кишинёва

По его информации, в Одесской области помогают с эвакуацией граждан Украины из сектора Газа с середины ноября. Речь идёт о транспортировке и поселении эвакуированных. «Также было организовано полное медицинское сопровождение одной женщины в больницу», — добавил Кипер.

По сообщению департаментов здравоохранения и социальной защиты населения Одесской ОГА, женщину эвакуировали в состоянии острого миелобластного лейкоза и нарушения мозгового кровообращения со средней степенью тяжести в КНП «Одесский региональный клинический противоопухолевый центр».

Из сектора Газа женщина была доставлена самолётом в столицу Молдовы Кишинёв, откуда её немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где больную встретила бригада наших медиков и довезла до больницы в Одессе.

Ранее из Тель-Авива в Одессу отправили тело погибшей в результате нападения террористов ХАМАС женщины. 18 октября в Одессу отправили её несовершеннолетнего сына, который был ранен, в Молдову, затем в Одессу на похороны матери.

Отмечается, что в Одесскую область уже прибыли 82 эвакуированных из сектора Газа, из них 45 — дети. При поддержке Одесской облгосадминистрации, международных организаций и благотворительных фондов эвакуированные обеспечены первичными бытовыми потребностями: питанием, санитарно-гигиеническими наборами, одеждой, обувью и т.д.

Одесса News информировала, что в Одессе 29 ноября в рамках рабочего визита Президент Украины Владимир Зеленский поосетил областной центр социально-психологической помощи, где проживают внутренне перемещённые граждане, в том числе эвакуированные из сектора Газа.

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