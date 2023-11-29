В Одессе Владимир Зеленский встретился с внутренне перемещёнными гражданами

В Одессе 29 ноября в рамках рабочего визита Президент Украины Владимир Зеленский поосетил областной центр социально-психологической помощи, где проживают внутренне перемещённые граждане.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства ознакомился с условиями проживания внутренне перемещённых граждан из Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, а также украинцев, эвакуированных из сектора Газа.

Президент поинтересовался решением текущих проблем жителей Центра. В частности, речь шла о трудоустройстве, бытовых вопросах, оформлении социальной помощи и получении образования.

«Все вопросы, возникающие у людей, находящихся в этом Центре, были решены. Сегодня, в условиях военного времени, это очень важно», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер проинформировал Главу государства о планах по улучшению условий проживания в центре. В частности, речь шла о продолжении работ по ремонту здания, утеплению фасада, увеличении электрической мощности и дальнейшей реконструкции помещений для размещения людей.

В настоящее время в областном центре социально-психологической помощи находятся 69 граждан, 17 из которых – дети.

Одесса News информировала, что 29 ноября в Одесской области Президент Украины встретился с командованием оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса», ВМС и Воздушным командованием «Юг», общался с воинами, защищающими юг страны, и вручил им награды за мужество.

Фото: ОПУ

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