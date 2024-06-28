Украина до конца года представит понятный и детальный план окончания войны

Украина будет решать, когда начать мирные переговоры со страной-агрессором РФ.

Об этом 28 июня в Киеве на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Facebook офиса Главы государства.

По слова Зеленского, «если бы всё зависело только от Украины, никакой войны не было бы».

«К сожалению, оккупант Россия и Путин захотел войны. И пока он не хочет её заканчивать. Дипломатический путь, выбранный Украиной, – это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне», – отметил Президент.

Он напомнил, что недавно прошёл Глобальный саммит мира и в настоящее время идёт работа над тремя детальными планами по энергетике, продовольственной безопасности и обменам пленными.

«И эти вопросы, я уверен, мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. По всем остальным пунктам формулы мира мы разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед нашими партнёрами. Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем», – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в Украине увеличивается производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы, артиллерии.

«И это не потому, что кто-то хочет воевать. Мы и не хотели с самого начала. И сейчас никто не желает. Мы хотим как раз мира. Но мы должны быть сильными, и поэтому развиваем наше производство, чтобы быть сильными. Потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает, а кроме сильных никого не уважает, – указал Зеленский. – То есть это две параллельные вещи – быть сильными на поле боя и разработать план, понятный план, детальный план. И он будет готов в этом году. Вот такой план».

Одесса News информировала, что Украина в ноябре 2022 года представила свою формулу мира из 10 пунктов. Одним из главных её положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Саммит мира в швейцарском Бюргенштоке, прошедший в июне 2024 года обсудил 3 пункта — ядерную безопасность, продовольственную безопасность и освобождение военнопленных и украинских детей, похищенных Россией.

Фото и видео: сайт Президента Украины

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