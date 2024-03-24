Ночью оккупанты вновь атаковали Украину, применив «Shahed» и крылатые ракеты

Ночью 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты разных типов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Около 1.40 по киевскому времени была зафиксирована активность четырёх бортов Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области, которые совершали полёт в юго-восточном направлении. Позже в Воздушных силах уточнили, что противник поднял в воздух 14 бортов Ту-95МС. О пуске захватчиками первой группы крылатых ракет в командовании ВС ВСУ сообщили в 4.09. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую область.

Помимо этого, на протяжении ночи противник активно использовал ударные дроны типа Shahed, отмечали в Воздушных Силах.

По окончательным итогам ВС ВСУ вражеского ночного налёта, российские оккупанты атаковали 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 14 самолётов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28 ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда – Крым). К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131» в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

В результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах столицы. В Деснянском районе обломки упали на территорию лесных насаждений. В Шевченковском районе – на территорию парковой зоны и на жилые застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания. Информации о пострадавших нет.

По информации ВМС ВСУ, в ночь с 23 на 24 марта в Одесской и Николаевской областях во время воздушной атаки оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136».

Во Львовской области под удар попал объект критической инфраструктуры. Как сообщил глава областной военадминистрации Максим Козицкий, на месте попадания возник пожар. Работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала. Одна российская крылатая ракета залетела на 39 секунд на территорию Польши в районе села Осердув. Далее она улетела на Львов.

Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных, сообщил начальник Днепропетровской облвоенадминистрации Сергей Лысак.

Одесса News информировала о том, что вечером 22 марта враг совершил ракетную атаку на Одесскую область.

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