Куда пойти в Одессе на выходных 29-30 июня

29-30 июня одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

29 июня Международный культурный центр UNION приглашает погрузиться в атмосферу Америки начала XX столетия. Вас ждёт музыка легенд джаза того времени – Бенни Гудмэна, Джорджа Гершвина и Фрэнка Синатры в исполнении Frank Sinatra& others by Mihail Ksida Quartet. Концерт состоится в итальянском дворике UNION, где Вас ждёт непревзойдённая эстетика с уютными фонариками и зелёным садом. Приходите к 19 часам. Адрес: ул.Троицкая, 43. UNION. Italian Garden, 1-й этаж, вход через главную дверь. Стоимость билетов от 200 гривен.

29 июня дерзкая и безумно смешная комедия Бориса Барского «Ромео и Джульетта» в постановке Георгия Делиева в исполнении основного состава легендарного театра «Маски шоу» в Одесском Доме клоунов. Приходите к 18.00. Стоимость билетов от 180 гривен. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

29 июня спектакль «Место для дракона» состоится в Украинском театре им. В. Василько. Увлекательная история, которая заинтересует зрителей всех возрастов. Сказочная атмосфера и эмоциональная игра актёров. Незабываемые впечатления от просмотра, которыми захочется поделиться с родными и друзьями. Приходите всей семьёй к 16 часам на ул. Пастера. 15. Стоимость билетов от 80 гривен.

29 и 30 июня на сцене Одесского театра музыкальной комедии премьера оперетты Штрауса «Ночь в Венеции». Приходите на премьеру к 18 часам. Язык исполнения: украинский. Без использования фонограммы. Рекомендуемый возраст: от 10 лет. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

30 июня в Одесском театре оперы и балета опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», одна из тех опер, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия». Цена билетов от 100 гривен. Продолжительность: 3 часа с одним антрактом. Приходите к 17:00.

До 1 июля к 100-летнему юбилею Одесского музея западного и восточного искусства открылась выставка подарков музею «Инвестиции в вечность». Представлены избранные подарки музея, поступившие в музейную коллекцию, начиная с 1970-х годов до настоящего времени – это произведения западноевропейских и восточных художников: живопись, декоративно-прикладное искусство, графика и скульптура. Выставка работает ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30). Билеты – 100/50 грн. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 1 июля выставка живописи Ярослава Войцеховского «Ощущение» проходит в Международном культурном центре UNION. Новая серия работ художника исследует взаимосвязь пополнения ресурсного состояния личности через практику древнего японского искусства шибари, согласно канонам которого систему связывания партнёра считают ключом к яркому сексу. Собранные на выставке средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Никополя. Адрес: ул. Троицкая, 43. Экспозиция размещается в подвальном пространстве Freedom pop up store.

До 15 июля выставка скульптуры и графики Александра Князика «Плоды размышлений» в галерее ArtOdessa в Городском саду. На выставке представлены произведения, выполненные преимущественно за несколько последних лет, из дерева, камня, металла.

До 1 августа выставка «Акварельные этюды Израиля» будет работать в Доме-музее Н. К. Рериха. Автор – Людмила Беренштейн, член объединения профессиональных художников Израиля. Художник пытается находить гармонию во всех областях жизни, делиться положительными эмоциями, шагая жизненным путём в ритмах природы. Поэтому использует малейшую возможность поработать с натуры, а затем показать зрителям. Адрес: Большая Арнаутская, 47. Музей работает с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника.

Уютных, мирных выходных!

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