На сцене Одесского ТЮЗа в ближайшую субботу реальная история про Лёвушку

14 января Одесский театр юного зрителя покажет спектакль «Лёвушка».

В основе рассказа киевского драматурга Анатолия Крыма «Лёвушка» — реальная история мальчика Лёвушки, у которого были две любимые бабушки – Розалия Соломоновна и Дарья Ивановна, а попросту – бабушка Роза и бабушка Даша. Обе бабушки обожали своего единственного внука, соперничали между собой, кого он больше любит, и куда он будет ходить – в синагогу или в церковь.

Лёвушка живёт в Киеве, на Подоле. И атмосфера Лёвушкиного двора так напоминает нашу, одесскую – с хитрыми мальчишками, с любящими бабушками, с доверием и любовью к людям и к жизни.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

Адрес театра: ул. Греческая, 48а

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