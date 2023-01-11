Составлен социальный паспорт жителей Одессы на 1 января 2023 года

Составлен социальный паспорт жителей города Одессы, которые находятся на учёте в районных управлениях социальной защиты населения Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета по состоянию на 1 января 2023 года.

Социальный паспорт обнародован на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Согласно паспорту, в Одессе сегодня проживают 225697 пенсионеров.

Соцслужбы города опекаются 45762 лицами с инвалидностью от общих заболеваний. Год назад таких лиц было 43704. Также в Одессе 4137 детей с инвалидностью (было 3623), 40095 детей войны против 44917 год назад.

На учёте в районных управлениях социальной защиты населения находятся 2204 (2271 — в 2021 году) человека, пострадавшие от последствий Чернобыльской аварии, 2845 многодетных семей, пользующихся льготами, в которых насчитывается 8944 ребёнка. Количество получателей одноразовой помощи при рождении ребёнка — 21801.

Также в соцпаспорте указано, что на учёте на данный момент в Одессе находятся 117574 внутренне перемещённых лица.

Как сообщала Одесса News, за первую неделю 2023 года в городских роддомах Одессы появились на свет 111 малышей, что на 32 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

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