Жизнь продолжается: за первую неделю нового года в Одессе родились 111 малышей

За первую неделю 2023 года в городских роддомах Одессы появились на свет 111 малышей, что на 32 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что среди новых жителей Одессы одна двойня.

«Количественное преимущество на прошлой неделе с минимальным преимуществом получили новорожденные мальчики – на свет появились 56 маленьких одесситов и 55 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Мальчик стал и первым ребёнком, родившимся в Одессе в новом году.

Наибольшее количество родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 33 младенца.

Все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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