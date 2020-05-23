COVID-19 в Одессе: за сутки один заболел, шестеро выздоровели

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 23 мая в Одесской области лабораторно подтверждён 821 случай COVID-19. Из них 188 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы семь новых случаев заболевания, из них один — у одессита и шесть — у жителей районов области.

По данным на утро 23 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 38 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 34 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 30 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки выздоровел один юноша возрастом 17 лет. Пятеро детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 11 месяцев, 1 год 4 месяца, 11, 12 и 15 лет. Девочка в возрасте 14 лет находится на лечении в инфекционной больнице.

На данный момент получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у шести одесситов. Сегодня впервые с начала регистрации заболеваемости COVID-19 в Одессе отмечена тенденция к снижению числа болеющих в настоящее время коронавирусной инфекцией.

Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрирован 51 случай выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 131 одессит. В числе выздоровевших — пять детей, а также шесть медработников. Шесть умерших.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 23 мая в Украине подтверждено 20 580 случаев COVID-19, в т.ч. 6 929 выздоровлений, 605 умерших (+17 за сутки).