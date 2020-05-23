Ещё одни сутки карантина в Украине: 432 новых больных, 17 умерших

По состоянию на утро 23 мая в Украине подтверждено 20 580 случаев COVID-19, в т.ч. 6 929 выздоровлений, 605 умерших (+17 за сутки).

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей страничке в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 432 случая.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 277 712 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1 494 ребёнка и 4 000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1 244 детей и 3 268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 439 человек, из них 250 детей и 732 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 256 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 605 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 6 929 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 766 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 853 (465 выздоровели)

Волынская обл. — 759 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 865 (188 выздоровели)

Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели)

Житомирская обл. — 618 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1042 (263 выздоровели)

Запорожская обл. — 403 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1274 (625 выздоровели)

г.Киев — 2569 (351 выздоровел)

(351 выздоровел) Киевская обл. — 1375 (275 выздоровели)

(275 выздоровели) Кировоградская обл. — 466 (356 выздоровели)

Луганская обл. — 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. — 1285 (259 выздоровели)

Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели)

Одесская обл. — 821 (120 выздоровели)

Полтавская обл. — 266 (219 выздоровели)

Ровенская обл. — 1368 (543 выздоровели)

Сумская обл. — 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1108 (758 выздоровели)

Харьковская обл. — 892 (208 выздоровели)

Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 329 (89 выздоровели)

Черкасская обл. — 387 (232 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2964 (782 выздоровели)

(782 выздоровели) Черниговская обл. — 127 (46 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, с 23 мая ослабляются противоэпидемические меры в Одессе, в частности, возобновляется работа городского пассажирского транспорта в полном объёме в пределах количества сидячих мест и при условии соблюдения масочного режима водителями и пассажирами, проведение религиозных мероприятий, другие меры.