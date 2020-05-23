Ещё одни сутки карантина в Украине: 432 новых больных, 17 умерших

По состоянию на утро 23 мая в Украине подтверждено 20 580 случаев COVID-19, в т.ч. 6 929 выздоровлений, 605 умерших (+17 за сутки).
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей страничке в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 432 случая.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 277 712 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1 494 ребёнка и 4 000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1 244 детей и 3 268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 439 человек, из них 250 детей и 732 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 256 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 605 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем 6 929 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 766 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 853 (465 выздоровели)
- Волынская обл. — 759 (182 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 865 (188 выздоровели)
- Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели)
- Житомирская обл. — 618 (284 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1042 (263 выздоровели)
- Запорожская обл. — 403 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1274 (625 выздоровели)
- г.Киев — 2569 (351 выздоровел)
- Киевская обл. — 1375 (275 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 466 (356 выздоровели)
- Луганская обл. — 43 (33 выздоровели)
- Львовская обл. — 1285 (259 выздоровели)
- Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели)
- Одесская обл. — 821 (120 выздоровели)
- Полтавская обл. — 266 (219 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1368 (543 выздоровели)
- Сумская обл. — 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1108 (758 выздоровели)
- Харьковская обл. — 892 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 329 (89 выздоровели)
- Черкасская обл. — 387 (232 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2964 (782 выздоровели)
- Черниговская обл. — 127 (46 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, с 23 мая ослабляются противоэпидемические меры в Одессе, в частности, возобновляется работа городского пассажирского транспорта в полном объёме в пределах количества сидячих мест и при условии соблюдения масочного режима водителями и пассажирами, проведение религиозных мероприятий, другие меры.