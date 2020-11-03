COVID-19 в Одесской области: за сутки заболели 23 детей и 7 медиков

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 459 человек, в том числе у 23 детей и 7 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 25 748 (15 298 женщин, 10 450 мужчин), в том числе дети 1 604, медработники — 1 260.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 392 человека: Одесса — 175, Белгород-Днестровский — 13, Измаил — 23, Черноморск — 16, Южный — 3, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 8, Балтский — 3, Березовский — 5, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 19, Болградский — 17, Великомихайловский — 1, Ивановский — 2, Измаильский — 14, Килийский — 1, Кодымский — 2, Лиманский — 10, Любашевский — 1, Подольский — 17, Николаевский — 1, Овидиопольский — 8, Ренийский — 4, Раздельнянский — 9, Саратский — 11, Тарутинский — 7, Татарбунарский — 4, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 11 174 пациента: Одесса — 6 566, Белгород-Днестровский — 52, Измаил — 454, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 273, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 69, Балтский — 182, Березовский — 99, Белгород-Днестровский — 51, Беляевский — 322, Болградский — 777, Великомихайловский — 18, Захаровский — 6, Ивановский — 293, Измаильский — 216, Килийский — 32, Кодымский — 11, Лиманский — 439, Подольский — 468, Окнянский — 14, Любашевский — 15, Николаевский — 37, Овидиопольский — 220, Раздельнянский — 111, Ренийский — 10, Савранский — 40, Саратский — 111 Тарутинский — 59, Татарбунарский — 81, Ширяевский — 14.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 3 ноября:

Одесса — 10 495 (дети — 576, медработники — 458)

— 10 495 (дети — 576, медработники — 458) г.Белгород-Днестровский — 435 (дети — 28, медработники — 28)

Измаил — 1 516 (дети — 88, медработники — 71)

— 1 516 (дети — 88, медработники — 71) Черноморск — 760 (дети — 48, медработники — 16)

Теплодар — 102 (дети — 7, медработники — 1)

Южный — 282 (дети — 18, медработники — 4)

Ананьевский — 201 (дети — 14, медработники — 26)

Арцизский — 521 (дети — 27, медработники — 36)

Балтский — 477 (дети — 12, медработники — 35)

Березовский — 612 (дети — 71, медработники — 30)

Б.-Днестровский район — 366 (дети — 19, медработники — 15)

Беляевский — 1 267 (дети — 109, медработники — 59)

Болградский район — 1 341 (дети — 91, медработники — 74)

— 1 341 (дети — 91, медработники — 74) В.Михайловский — 126 (дети — 14, медработники — 6)

Захаровский — 106 (дети — 2, медработники — 1)

Ивановский — 332 (дети — 25, медработники — 25)

Измаильский — 579 (дети — 39, медработники — 28)

Килийский — 276 (дети — 22, медработники — 28)

Кодымский — 140 (дети — 11, медработники — 5)

Лиманский — 900 (дети — 58, медработники — 51)

Любашевский — 184 (дети — 12, медработники — 6)

Николаевский — 94 (дети — 7, медработники — 1)

Овидиопольский — 1 289 (дети — 91, медработники — 36)

Окнянский — 91 (дети — 2, медработники — 2)

Подольский — 1 142 (дети — 81, медработники — 104)

Ренийский — 155 (дети — 7, медработники — 10)

Раздельнянский — 275 (дети — 14, медработники — 8)

Савранский — 215 (дети — 11, медработники — 8)

Саратский — 521 (дети — 47, медработники — 22)

Тарутинский — 376 (дети — 25, медработники — 20)

Татарбунарский — 489 (дети — 28, медработники — 44)

Ширяевский — 83 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, по данным на 1 ноября в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 71 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.