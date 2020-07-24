COVID-19 в Одессе: на карантин закрыта подстанция скорой помощи

Одесская подстанция скорой помощи №4 на улице Генерала Петрова, 25, обслуживающая Малиновский район, с 23 июля приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин.

По сообщению Думской, сразу трём медикам с этой подстанции поставили диагноз COVID-19. Они 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционнную больницу. Третий — дома на самоизоляции. Ещё около 20 сотрудников отправили на домашний карантин.

Отмечается, что Малиновский район обслуживают скорые из других подстанций.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 24 июля в Одессе зарегистрированы 782 случая COVID-19. За последние сутки в Одессе 37 новых случаев заболевания.

По данным на сегодняшнее утро, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 132 пациента с COVID-19. Из них 26 человек находятся в тяжёлом состоянии, 98 — в состоянии средней тяжести, восемь человек — в удовлетворительном состоянии.



За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

У детей за последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 — девочка в возрасте 14 лет госпитализирована в инфекционную больницу, девочка в возрасте 16 лет находится на самоизоляции. В настоящее время на лечении находятся 38 детей с положительным тестом на COVID-19.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 400 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 365 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 24 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 2 749 случаев заболевания коронавирусом (+58 за прошедшие сутки). Один человек за сутки умер.