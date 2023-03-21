МИД Украины опроверг путинскую «статистику» «зерновой инициативы»

Заявление президента РФ Владимира Путина 20 марта, что в Африку отправлено только 3% украинского зерна, вывезенного в рамках «зерновой инициативы», не соответствует действительности.

Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Согласно сообщению Кремля, о «зерновой инициативе» Путин говорил на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».

«С 1 августа 2022 года по 20 марта текущего года из Украины вышло 827 судов, из них только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 млн – в беднейшие страны Африки. Как я сказал, почти 45 процентов ушло в сытые европейские страны, несмотря на то, что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран», – цитирует Путина его пресс-служба.

Николенко заявил в ответ, что «Россия не оставляет попыток подорвать черноморскую «зерновую инициативу».

«Указанная статистика не соответствует действительности. С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира:

Африка – 2,9 млн тонн (11,6%);

Азия – 12,1 млн тонн (48,2%),

Европа – 10,1 млн тонн (40,2%).

России хорошо известно, что часть закупленных «сытыми странами» Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше 11,6%», – написал дипломат.

Он подчеркнул, что «около 50% продукции идёт на поддержку азиатских стран».

«Черноморская «зерновая инициатива» доказала свою эффективность. Мировые цены на продовольствие стабилизировались. «Зерновой коридор» спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода. Международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должно позволить Москве использовать продовольствие как оружие», – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что «Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одна из гарантов глобальной продовольственной безопасности».

«Мы также благодарны ООН и Турции, а также другим партнёрам за их усилия в контексте продления «зернового соглашения» на 120 дней», – написал Николенко.

Как сообщала Одесса News, 20 марта из портов Большой Одессы вышли 3 судна со 154 тысячами тонн агропродукции для Азии и Европы, в порту «Черноморск» завершалась загрузка балкера украинской пшеницей для Йемена, а в Одесском порту — для Эфиопии.

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