В Одесском СИЗО заключённый вымогал деньги для пополнения воровского общака

Прокуроры Одесской областной и Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении «субъекта преступного влияния» по факту вымогательства им средств, установления и распространения преступного влияния на территории следственного изолятора.

О подробностях рассказывает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что заключённый Одесского СИЗО по прозвищу «Футболист», используя свои личные качества и возможности, находясь в так называемом статусе «бродяги», организовывал и непосредственно вымогал несуществующие долги у заключённых на территории ГУ «Одесский следственный изолятор» для наполнения «воровского общака».

«При этом вымогание средств сопровождалось угрозами физической расправы в случае неуплаты придуманного долга», — говорится в сообщении.

Кроме того, 37-летний фигурант, используя связи в криминальном мире, вымогал деньги с уже освободившихся из мест лишения свободы.

Так, с целью возврата воображаемого долга с освободившегося из изолятора мужчины, он привлёк троих сообщников на свободе. Злоумышленники силой втолкнули потерпевшего в автомобиль и, применяя физическое насилие и угрозы, завладели находившимися при нём деньгами и требовали ещё 2000 долл. США.

Как информировала Одесса News, в феврале 2023 года «вору в законе» и пяти уголовным авторитетам сообщено о подозрении в установлении и распространении преступного влияния, а также организации и участия в преступном собрании — «сходке» — на территории Одесского СИЗО.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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