В ряды КП «Теплоснабжение города Одессы» затесался вражеский информатор

СБУ задержала в Одессе двух вражеских информаторов, разведывавших позиции украинского ПВО, один из которых был работником коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

Об этом в Facebook сообщает Служба безопасности в Одесской области.

«СБУ разоблачила ещё двух информаторов российских спецслужб в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области. Они собирали разведданные о месторасположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь, их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Утверждается, что полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру.

«Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессору. По данным следствия, вражескими приспешниками являются двое местных жителей, среди которых – работник коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы»», — отметили в СБУ области.

Установлено, что российская спецслужба дистанционно привлекла любителей «русского мира» к негласному сотрудничеству с Украиной. В поле зрения врага они попали из-за своих прокремлёвских взглядов, которые не скрывали от окружающих. Для коммуникации с агрессором использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли посредством электронных фото- и видеофайлов с описанием прилегающей местности.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены их мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.

В настоящее время обоим злоумышленникам доложено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности.

Отмечается также, что мероприятия проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как информировала Одесса News, в марте 2023 года по подозрению в коллаборационизме на территории Одесской области был задержан житель Херсонщины, работавший на врага в исправительной колонии.

Фото: СБУ в Одесской области

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