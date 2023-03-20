Одесские правоохранители задержали коллаборанта

По подозрению в коллаборационизме задержан житель Херсонской области, работавший на врага в исправительной колонии.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, под её процессуальным руководством задержан житель Херсона, которому сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, экс-работник колонии после захвата Херсона перешёл на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями. Он добровольно согласился служить в незаконно созданной ИК «Северная исправительная колония (№90)» в должности младшего инспектора отдела охраны с присвоением так называемого «специального звания младшего сержанта внутренней службы».

Подозреваемый обеспечивал охрану помещений и периметра колонии, выполнял преступные приказы оккупантов, действуя в нарушение правовых норм и стандартов обращения с заключёнными.

За «преданную службу» он получал жалованье в российских рублях.

Отмечается, что правоохранители разоблачили мужчину в одном из сёл в Одесской области, куда тот сбежал во время наступления украинских защитников на юге Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года по подозрению в коллаборационизме был задержан ещё один житель Херсонской области, который служил оккупантам в той же колонии на должности инструктора-кинолога. Одесским судом приговорён к 8 годам заключения.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod