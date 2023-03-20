Запрещён вылов биоресурсов на внутренних водоёмах Одесской области

Временно запрещён вылов водных биоресурсов на отдельных участках внутренних водоёмов Одесской области.

Запрет установлен общим приказом начальника Одесской областной государственной (военной) администрации и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» от 6 марта 2023 года, сообшает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В документе говорится о временном, до отмены или прекращения военного положения или выдаче отдельного распоряжения, запрещении выхода маломерных судов и других плавсредств флота рыбной промышленности для вылова водных биоресурсов на Малом Аджалицком лимане, южной части Днестровского лимана (Белгород-Днестровский-Шабо-Затока-Каролино-Бугаз – Роксоланы – Овидиополь), реке Днестр (300 метров вниз и вверх по течению от автомобильного мостового перехода Маяки).

Отмечается, что запрет также распространяется на Будацкий лиман, озеро Сасык (кроме участка от линии точек географических координат 45.619447, 29.608915 – 45.680043, 29.703864 до линии точек географических координат 45.828183, 29.632586 – 45.828370, 29.661797), озёра Шаганы, Алебей и Бурнас, реку Дунай (кроме участков: 72 миля – 62 км р. Дунай; 47-36 км р. Дунай; 34 км р. Дунай – 12 км Соломонового рукава; 12-2 км Соломонового рукава; 21-17 км р. Дунай, 17-11 км гирла Старостамбульское (до линии точек координат: 450 20.6’N, 0290 38.9’Е – 450 20.5’N, 0290 38.7’Е), 17-10 км гирла Очаковское (до линии точек координат: 450 26.1’N, 0290 40.1’Е – 450 25.9 N, 0290 40.2’Е)).

Кроме того, субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на основании разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и их частях, разрешён выход во внутренние водоёмы Одесской области (за исключением указанных участков) только в светлое время суток и с учётом безопасности ситуации.

К осуществлению промысла допускаются хозяйствующие субъекты, имеющие разрешение на специальное использование водных биоресурсов в хозяйственных водных объектах и их частях, и маломерные суда которых зарегистрированы и приписаны к соответствующему причалу, и которые до начала промысла подали списки маломерных судов и граждан Украины, которые привлекаются к промыслу, в Государственную пограничную службу Украины.

Запрещён выход маломерных судов, не прописанных к причалу, отсутствующих в списках, подаваемых пограничникам, не имеющих действующих квот, без средств связи или с неисправными средствами связи.

Маломерные суда во время промысла должны предоставлять свободный проход военным кораблям, катерам и гражданским судам, следующим до или из морских портов Дуная путём снятия или сокращения длины рыболовных сеток и снастей.

Как сообщала Одесса News, 15 марта во время совместного рейда вблизи села Катранка сотрудники сектора водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции и отряда морской охраны обнаружили двух жителей сёл Лиманской общины, осуществлявших незаконный лов рыбы сетями.

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