Эксперты назвали продукты, цены на которые резко поднимутся перед Пасхой

В этом году украинцы будут праздновать Пасху 16 апреля. В преддверии этого праздника стоимость на определённые продукты «взлетит».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что на яйца и мясо поднимутся цены не более чем на 10-15%.

Экономист Андрей Мартынюк отмечает, что перед Пасхой подорожают ещё овощи, фрукты, хлеб, крупы.

По его мнению, стоимость овощей и фруктов привязана не только к Пасхе, но и сезону. Они будут дорожать, пока на рынок не придут отечественные овощи с открытого грунта. Причём удорожание может быть существенным – плюс 15-20% к сегодняшним ценам. Эксперт считает, что цены на мясо и яйца не возрастут более чем на 5%, а на хлеб и крупы – 1-2%.

Аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак прогнозирует, что на следующий месяц на 10-15% подорожает мука, на 7-10% — молочные продукты, овощи и фрукты. «Плохо даже не то, что продуктовая корзина подорожает к празднику, а то, что цены повысятся и, скорее всего, закрепятся», — сказал эксперт.

По словам эксперта Всемирного банка Оксаны Руженко, значительно подорожают овощи и зелень.

«Томаты и огурцы останутся дорогими, так что если и будем покупать, то разве что поштучно. Большие тепличные комбинаты, которые выращивают эти овощи, уже давно находятся на грани выживания из-за цен на электроэнергию. Так что любимый многими салат из огурцов, яиц и свежей зелени сможет украсить пасхальный стол разве что у очень состоятельных украинцев. Редиска также будет доступна единицам, ситуация улучшится только после майских праздников, да и вообще ближе к лету», — таково мнение Руженко.

Эксперты советуют сделать запасы, чтобы потом не переплачивать.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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