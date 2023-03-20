ЧП: В Черниговском учебном центре погибли четверо военных (дополнено)

На Черниговщине в 169-м учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военных.

Об этом сообщает Учебный центр им. князя Ярослава Мудрого.

Отмечается, что 18 марта «произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли 4 военнослужащих. Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование органами ГБР. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших побратимов».

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Для справки. 169-й учебный центр «Десна» имени князя Ярослава Мудрого — военная часть Вооружённых сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.

Дополнено. Четверо украинских военных в 169-м учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого в Черниговской области погибли в результате детонации снаряда, сообщили 20 марта в Государственном бюро расследований.

«ГБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата», – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины), проводится расследование.

«Тела четырёх военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований», – подытожили в ГБР.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года на озере Тудорово Беляевского района Одесской области перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы, один из которых утонул.

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