Враг обстрелял Черноморск крылатыми ракетами

Враг продолжает обстрелы территориальных общин юга Украины вдоль линии столкновения и тыловых районов наших сил.

Как сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ, 5 июля в полдень с использованием авиации враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска.

«Точная работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все 3 ракеты над морем», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в северо-западной части Чёрного моря состоянием на 5 июля находятся 3 надводных и 2 подводных носителя ракет типа «Калибр» российского флота.

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