Ночью враг почти два часа атаковал беспилотниками Измаильский район

Ночью 7 декабря российские террористы почти два часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Наши силы ПВО сбили подавляющее количество «шахедов», однако, к сожалению, есть попадания. Оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики», — информирует глава ООГА.

Также Олег Кипер сообщил о гибели водителя одной из фур и пожаре, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью на Южном направлении было уничтожено 19 ударных БпЛА «SHAHED-136/131», из которых 9 в Одесской области.

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