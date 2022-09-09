За сутки ВСУ на юге атаковали паромную переправу и ликвидировали 59 военных

На юге Украины ВСУ в течение истекших суток атаковали паромную переправу и ударили по районам сосредоточения вооружения россиян.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что нашей авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных ударов, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.

Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования.

«Потери врага за боевой день составляют 59 рашистов, 3 реактивные системы залпового огня «Ураган» и транспортно-зарядная машина для них, 2 самоходные пушки артиллерии «Пион», самоходная гаубица «Мста-С», 3 самоходные артиллерийско-миномётные установки, танк Т-72 и 6 единиц автобронетехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке», — сказано в сообщении.

Также сообщено о сбитии двух вражеских беспилотников.

В целом, обстановка в операционной зоне южных регионов остаётся сложной, но контролируется силами обороны ВСУ. Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций, активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, пытается найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец, наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населённым пунктам.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 08.09.2022

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки потери врага на южном направлении составили 108 военных, пять танков, три РСЗО «Град», 15 единиц автобронетехники.

На главном фото боец отдельного подразделения 120-й бригады территориальной обороны ВСУ с позывным «Депутат», в мирной жизни — помощник депутата, юрист.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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