Генерал-лейтенант Наев обратился к украинским пехотинцам

6 мая в Украине отмечается День пехоты.

По этому случаю генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к пехотинцам.

Сергей Наев подчеркнул, что «мы – Пехота Вооружённых Сил Украины. Мы мотивированы, мы отважны, мы решительны, мы смелы, мы бесшабашны, мы свободолюбивы, справедливы и верны. Мы с Вами именно те, кого украинский народ видит рядом, когда враг становится у ворот. Мы – Пехота, и мы гордимся этим, хотя это не даёт нам никаких привилегий, кроме как первыми идти в бой или на штурм враждебных позиций».

Генерал-лейтенант с сожалением отметил, что «сегодня мы теряем лучших. Мы теряем воинов, сознательно уходящих в ад войны. Мы теряем воинов, находящих в себе смелость идти сквозь огонь, попавших к нам не по велению души, а по распределению военкомата, но уже успевших стать настоящими пехотинцами».

«Боевые побратимы! Каждый день Вы доказываете свою универсальность, уверенно действуя в горах, лесу и урбанизированной местности, где трудно двигаться тяжёлым танкам или бронетехнике. Вы можете быстро адаптироваться к изменениям ситуации на поле боя, используя естественные препятствия для защиты. Вы обеспечиваете поддержку танкистов и артиллеристов. Проводите разведку или выполняете задачи, необходимые для эффективной деятельности других сил обороны. Но, прежде всего, Вы являетесь символом способности государства к обороне, что очень важно для поддержания морального духа рядовых украинцев», — сказал Наев.

Пехотинцев поздравил с военным праздником и Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Одесса News информировала, что 11 февраля 2024 года Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ (Указ №69/2024) вместо генерала Александра Сырского, назначенного 8 февраля Главнокомандующим ВСУ.

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