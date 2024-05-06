В Одесской области в ДТП погиб водитель и пострадал 5-летний ребёнок

В Одесской области 5 мая примерно в 14 часов на автодороге между городом Кодыма и селом Фёдоровка легковой автомобиль врезался в дерево; в результате аварии водитель погиб, его пятилетнего сына госпитализировали.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, повреждённую легковушку Ford заметили люди и сообщили в полицию. Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и допустил столкновение с деревом.

«От полученных травм водитель погиб на месте, а его пятилетний сын каретой скорой помощи был доставлен в больницу. Там мальчику диагностировали ушиб раны затылочного участка головы и госпитализировали. Состояние его удовлетворительное», — проинформировали в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства будет назначен ряд экспертиз. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 апреля 2024 года на трассе Одесса – Рени, в пределах посёлка Хлебодарское. Водитель авто «HYUNDAI», двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с едущим навстречу грузовым автомобилем «ЗИЛ». Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель грузовика получил травмы.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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