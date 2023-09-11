В бою за Украину погиб одессит Борис Чубин, светлая ему память

30 августа недалеко от населённого пункта Селидово в Донецкой области погиб при выполнении боевого задания 24-летний доброволец Борис Чубин, стрелок снайперского отделения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Церемония прощания прошла 8 сентября в одесском Доме офицеров, — сообщила Думская.

Борис знал несколько языков, включая китайский, в мирное время разрабатывал и внедрял социальные инновации: в 2013 году тогда ещё 14-летний мальчик разработал специализированную систему iHelp, призванную облегчить ориентировку в городе для слепых и слабовидящих людей. Окончив школу, Борис стал единственным выпускником в Одесской области, который поступил сразу на второй курс одновременно в два вуза — изучал банковское дело и международные правовые отношения.

«В мирной жизни, когда он был студентом Киевского национального университета, он категорически не хотел идти на военную кафедру, военная специальность не увлекала его, он видел себя в мирной профессии, на государственной службе в министерстве, — вспоминает мать погибшего Татьяна Чубина. — Когда началось полномасштабное вторжение, он сказал: «Мама, я пойду в терроборону».

В марте 2022 года одессит патрулировал улицы родного города. Позже начал работать переводчиком у иностранных инструкторов, а вскоре и сам стал готовить военнослужащих, одновременно участвуя в боевых операциях на фронте.

«Это огромная потеря для нашей бригады, – рассказал собрат погибшего с позывным «Хулиган». – Борю все любили и уважали, он постоянно был рядом и поддерживал каждого из нас. Через его руки проходило около 80% мобилизованных ребят, которых он готовил к бою. Это были штурмовики и пехота – фундамент нашей борьбы с врагом. Знания, которые он передавал, сохранили множество жизней».

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя города Татарбунары Одесской области, сержанта Ивана Александрова с позывным «Гном».

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Фото: Думская

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