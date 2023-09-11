Украина принимает участие в учениях Си Бриз-2023, стартующие в Румынии

Противоминные учения «Шторм Бриз» в рамках обучения серии «Си Бриз» начинаются сегодня, 11 сентября, в Румынии.

Об этом сообщают в Facebook ВМС ВС Украины.

Основная тематика обучения – обеспечение безопасности гражданского судоходства и минная безопасность в Чёрном море, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к этим международным американо-румынско-украинским учениям присоединятся также государства-партнёры Украины, среди которых Великобритания, страны Черноморского региона, что свидетельствует о системной поддержке нашей страны цивилизованным миром, важности Черноморского региона для союзников, а также совместном видении решения проблем минной опасности в Чёрном море и подходов в подготовке личного состава национальных ВМС в условиях полномасштабной вооружённой агрессии.

Таким образом, благодаря нашим партнёрам и настойчивости военных моряков украинских ВМС идёт комплексная работа по повышению уровня обучения личного состава Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года США выделили новый пакет оборонной помощи Украине на $250 млн, который также оборудование для разминирования, подрывные боеприпасы для разминирования препятствий.

Фото из архива службы по связям с общественностью Командования ВМС ВС Украины/Facebook

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