В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Савка, светлая ему память

21 июля во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Раздоловка Бахмутского района Донецкой области погиб военный из города Арциз Одесской области Сергей Савка.

Но попрощаться с нашим защитником удалось лишь 10 сентября, — сообщили в пресс-службе Арцизской общины.

3 августа бойцу могло бы исполниться 37 лет.

Одесса News информировала о гибели в сентябре 2022 года жителя Третьего участка Ананьева Одесской области Андрея Калина, с которым смогли проститься лишь спустя год.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизская громада/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy