Воздушная атака Украины 26 августа была самой массированной за всю войну

26 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

По сообщению Воздушного командования ВС ВСУ, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

В частности, в воздушное пространство Украины вошли 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из Рязанской и Липецкой областей РФ, 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей РФ и из Крыма, 77 крылатых ракет Х-101 с самолётов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря, 28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Чёрного моря; 3 крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области РФ. 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолётов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области и из района Мариуполя; 109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ, Чауда (Крым).

К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА: 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»; — 1 баллистическая ракета «Искандер-М»/KN-23; 1 крылатая ракета Х-22; 99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69; 99 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Кроме того, несколько единиц БпЛА локационно потеряны на территории Украины, ещё две – пересекли государственную границу с Беларусью.

По информации издания «Обозреватель», в Forbes посчитали, сколько Россия потратила на ракетную атаку по Украине 26 августа. Оказалось — $1,2–1,3 млрд. Эта сумма – рекорд за всё время полномасштабной войны.

Одесса News информировала, что количество пострадавших в результате российской атаки утром 26 августа по Одесской области составило 7 человек. В больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 60-летняя женщина, 10-летний мальчик и ещё трое пострадавших. Двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины. В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

Инфографика: ВС ВСУ

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