MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Воздушная атака Украины 26 августа была самой массированной за всю войну

Воздушная атака Украины 26 августа была самой массированной за всю войну

photo_2024-08-26_22-27-31-Cropped.jpg

26 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

По сообщению Воздушного командования ВС ВСУ, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

В частности, в воздушное пространство Украины вошли 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из Рязанской и Липецкой областей РФ, 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей РФ и из Крыма, 77 крылатых ракет Х-101 с самолётов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря, 28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Чёрного моря; 3 крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области РФ. 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолётов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области и из района Мариуполя; 109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ, Чауда (Крым).

К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА: 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»; — 1 баллистическая ракета «Искандер-М»/KN-23; 1 крылатая ракета Х-22; 99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69; 99 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Кроме того, несколько единиц БпЛА локационно потеряны на территории Украины, ещё две – пересекли государственную границу с Беларусью.

По информации издания «Обозреватель», в Forbes посчитали, сколько Россия потратила на ракетную атаку по Украине 26 августа. Оказалось — $1,2–1,3 млрд. Эта сумма – рекорд за всё время полномасштабной войны.

Одесса News информировала, что количество пострадавших в результате российской атаки утром 26 августа по Одесской области составило 7 человек. В больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 60-летняя женщина, 10-летний мальчик и ещё трое пострадавших. Двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины. В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

Инфографика: ВС ВСУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 291

Смотрите также...

scroll to top