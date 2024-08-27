27 августа часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Часть одесситов 27 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-60, 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский пер., Жевахова гора , 3а, 4-81, Рыночная, 7, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й , 13-й Черноморский пер. , 89а, 91а, 91б, Леси Украинки, 78-102. В работе до 19:00.

Южные РЭС: Левитана, 123б. В работе до 17:00.

Просп. Свободы, 52. В работе до 19:00.

Центральные РЭС: Бреуса, 4-35, Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а, 3, 26, Живописная (Скворцова), 26-51, пер. Фруктовый, 1-9, Зелёная, 11. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

23 августа один из энергоблоков украинских АЭС вышел из ремонта досрочно, что позволило не применять ограничения энергоснабжения для потребителей. Однако, после ракетных обстрелов Украины 26 августа «Укрэнерго» пришлось вновь к ним вернуться.

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